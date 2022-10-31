Düzce'de lunaparkta çarpışan arabaya bindirilen engelli, çocuklar gibi eğlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Gönüllü Gurbetçiler Topluluğu üyeleri tarafından lunaparkta çarpışan arabaya bindirilen zihinsel engelli kişi mutluluğu kameraya yansıdı.

Etkinlik kapsamında çocukları Melen Park'taki lunaparka götüren Gönüllü Gurbetçiler Topluluğu üyeleri, konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan zihinsel engelli adamın ilgiyle izlediği çarpışan arabalara binemediğini fark etti.

Bilet aldıktan sonra adamın yanına giden topluluk üyeleri, engelliyi kollarından tutarak çarpışan arabaya bindirdi.

Çocuklar gibi eğlenen engelli adamın mutluluğu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, ilgiyle izlendi.

Topluluk Başkanı Asım İncekara, AA muhabirine, çocukları çarpışan arabaya bindirirken fark ettikleri adama yardımcı olduklarını belirterek, "Biletini aldık ve kendisini çarpışan otodan ininceye kadar takip ettik." dedi.

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