Düzce'de verimi sevindiren siyah pirinç daha çok üretilecek

DÜZCE (AA) - Düzce'de Çilimli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 20 dönüm araziye ekilen siyah pirinçte istenen seviyede verim alınması dolayısıyla gelecek yıl üretim alanı daha da genişletilecek.

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirinci bölgede yetiştirmek için geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, bu yıl mayıs sonunda 20 dönüm araziye çeltik ekimi gerçekleştirdi.

Hasattan elde edilen çeltikleri fabrikada pirince dönüştüren belediye, 20 tonluk verimin istenen seviyeye yakın olması dolayısıyla çiftçilere tohum desteği sağlayarak ekim alanını gelecek yıl 400 dönüme çıkarmayı hedefliyor.

- "Yakın zamanda siyah pirinç Çilimli ile özdeşleşmiş bir ürün olacak"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, besin ve piyasa değeri yüksek siyah pirinci bölgede yetiştirmek için proje geliştirdiklerini anımsattı.

Pirincin mayıs sonlarında toprakla buluşturulduğunu anlatan Yavuz, "Hasadımızı yaptık. Beklediğimiz hasada yakın bir verim aldık. İnşallah teknik ekibimizle bir araya gelerek üretim alanını daha da artıracağız. Bu yıl elde ettiğimiz üründen çiftçiye tohum desteği vereceğiz." dedi.

Yavuz, belediye olarak siyah pirinç ekiminin bölgede yayılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiftçiye, 'Gel kardeşim bu ürünü ek, senden para istemiyoruz, sadece elde ettiğin üründen yüzde 10 bize tohumluk pirinç ver.' diyeceğiz. Alım garantili ekim işlemi olacak. Ama biz kesinlikle çiftçiye 'Bize satmak zorundasın.' diye de bir madde koymayacağız. Bu konuda çiftçiyi rahatlatmış olacağız. İnşallah yakın zamanda siyah pirinç Çilimli ilçemizle özdeşleşmiş bir ürün olacak. Her yıl verimliliği daha da artıracak çalışmaları yaparak, bu bölgede siyah pirinci ülkemiz adına iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz."

- "Hasadın yüzde 50'sini gelecek yıl için tohuma ayıracağız"

Hasattan 20 ton ürün alındığını aktaran Yavuz, "Bu yılki hasadın yüzde 50'sini gelecek yıl için tohuma ayıracağız. Belediyemizin garantörlüğünde gelecek yıl 400 dönüm alanı ekmeyi hedefliyoruz. Bunu da her yıl üstüne koyarak yapmak istiyoruz. 5 yıllık planlamada pirinç bölgelerinin tamamına yakınının ekilmesini tavsiye edeceğiz. Vatandaş da bu konuda teveccüh gösterecek. Bizimle birlikte daha çok kazanacak, bizler de topluma daha sağlıklı ürün yedirmiş olacağız." diye konuştu.

Yavuz, projede belediyenin ekonomik gelir beklentisi olmadığını vurgulayarak, "Belediye olarak pirincin ekonomik getirini düşünen bir kurum değiliz ama bölgede istihdamın artması, ekonominin güçlenmesi ve çiftçinin ekonomisinin daha iyi olması adına bizler bu işe girdik. Gelecek yıllar tarım yılı olacak. Biz de o yıllar geldiğinde belediye olarak tarımda hazır pozisyonumuzu edinmek istiyoruz açıkçası. Önümüzdeki hafta çiftçilerimizle inşallah bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Süreci bu yıldan başlatarak mayıs ayına hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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