Düzce'de atıl durumdaki kaymakamlık lojmanı Millet Kütüphanesi'ne dönüştürüldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin ardından boşaltılan eski kaymakamlık lojmanı, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sonrası Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Düzce Belediyesince hizmete alınan kütüphaneyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Cevdet Atay, binanın çok keyifli ve nostaljik mekana dönüştürüldüğünü anlattı.

Binanın yapısı bozulmadan güzel şekilde restore edildiğini aktaran Atay, "Burada öğrencilerimizin ders çalışacakları, vatandaşlarımızın rahatça kitap okuyabileceği bir alan oluşturuldu. Aynı anda 150 kişinin kitap okuyabileceği çok keyifli ve nostaljik bir mekan. Burası eskiden kaymakamlık lojmanıymış, şehrin tam ortasında vatandaşların bildiği bir alan. Şimdi ise yapıyı bozmadan ve değer katılarak bina çok güzel hale getirilmiş. İçerisi de çok güzel olmuş." diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de binayı kütüphane olarak hizmete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütüphanenin gerekirse 24 saat hizmet verebileceğini belirten Özlü, "Bugün burada açılış yapmıyoruz, binamızı hizmete alıyoruz. Öğrencilerimiz burada günde 16 saat ders çalışabilecekler. İhtiyaca göre 24 saat açık olacak." bilgisini paylaştı.

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