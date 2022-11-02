Toyota Boshoku Sewtech Türkiye'nin 10. yılı kutlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomotiv koltuk kılıfı ve tafnel (kumaş) üretimi yapan Toyota Boshoku Sewtech Türkiye'nin 10. yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada düzenlenen tören, kurumun tanıtım filmiyle başladı.

Törende konuşan Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Yoshiyuki Kato, fabrikalarının 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanları tebrik etti.

Düzce'de 2012 yılında kurulup sonraki yıl faaliyete başlayan fabrikanın o günden bu yana üretim hacmindeki büyümeye paralel olarak istihdamını artırdığını vurgulayan Kato, "Toyota Boshoku Sewtech Türkiye, bir yandan ekonominin gelişimine katkı sunarken, bir yandan da grubumuzun rekabetçiliğini artırmasına katkıda bulundu. Bugün Toyota Türkiye'nin Corolla, C-HR ve Toyota Fransa'nın Yaris modellerinin kılıfları burada üretiliyorsa, bu hiç şüphesiz büyük başarıdır." dedi.



Kato, bu başarının, işine gönlünü katarak kaliteli üretim gerçekleştiren çalışanların, ailelerinin ve diğer tüm paydaşların destekleri sayesinde elde edildiğini belirterek, "Bundan böyle de mevcutla yetinmeden globalde lider kılıf üreticisi olmayı hedefleyiniz. Bu ruhu diri tutabilirseniz, gelecekteki yeni atılımlar kendiliğinden gelecektir." ifadesini kullandı.



- "Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz"



Toyota Boshoku Sewtech Türkiye Başkanı Hakan Konak da 10 yıldır Toyota ve BMW markaları için koltuk kılıfı üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, yılda 500 bin setin üzerinde üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti.



Bundan 4 yıl önce kendilerine "Avrupa ve Afrika Bölgesi'nde Kılıf Dikim Merkezi" olma konusunda belirledikleri vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Konak, "Her geçen gün daha kaliteli ürünler sunmak için çalıştık. Bugünden sonra da bulunduğumuz seviyeyle asla yetinmeden, hep daha fazlasını isteyerek Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Toyota Boshoku Sewtech Türkiye Başkan Yardımcısı Utku Tekgül ise 2020 yılında başlayan Yaris kılıf üretimiyle toplam üretim hacminin yüzce 50'sini ihraç ettiklerini söyledi.



Düzce'de faaliyete başladıkları günden bu yana üretimden istihdama kadar her noktada büyük aşama kaydettiklerini dile getiren Tekgül, şu bilgileri paylaştı:



"Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik bir alanda faaliyete başlamıştık ancak fabrikamız bugün toplamda 18 bin 300 metrekareye ulaştı. İlk üretime başladığımızda yıllık 8 bin olan kılıf üretim adedimizin 2022 yılı sonunda 450 bin adedi geçeceğini öngörüyoruz. 100 çalışan ile başlayan üretimimizde, istihdamımız 10 yılda 10 kat arttı ve bugün 1000'in üzerinde takım arkadaşımız bulunuyor. Gururla belirtmek isterim ki toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadın erkek çalışan oranlarımızı da eşitledik. Yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek çalışanımızla hizmet veriyoruz."

Tekgül, atık kumaşların tekrar kullanılabilmesi amacıyla çevreye duyarlı üretici olarak 5 yıl önce "TBear Oyuncak Ayı" projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, bu kapsamda şimdiye kadar üretilen 892 oyuncak ayıyı sevgi evleri, hastaneler ve ilkokullardaki çocuklara gönderdiklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



Törene, Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve diğer ilgililer katıldı.



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