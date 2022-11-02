Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezi ve Kaynaşlı ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ile 11'i Glock marka 12 silah ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.