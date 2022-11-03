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Düzce'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA

Düzce'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan bıçaklı kavgada, yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Şimşir Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında, Afganistan uyruklu Süleyman R. ile Sahil H. arasında bıçaklı kavga çıktı.

Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı olayda birbirlerini bıçakla yaralayan Süleyman R. ile Sahil H, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Süleyman R, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Sahil H'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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