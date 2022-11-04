Düzce'de belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Güzelbahçe-Düzce hattında çalışan otobüse binen genç kadın, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden şoför Engin Arslan, güzergah değiştirerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gitti.

Arslan, yolcuyu acil servis girişine getirerek sağlık personeline teslim etti.

Tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı araç içi kamerasına yansıdı.





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