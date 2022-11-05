Düzce'de virajı alamayan otomobil park halindeki 5 araca çarparak durabildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de virajı alamayan otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Erkan K. idaresindeki 81 AAB 398 plakalı otomobil, Güzelbahçe Mahallesi'nde kavşakta virajı alamayarak önce yol üzerinde park halindeki 2 otomobile, ardından sitenin duvarını aşarak 3 araca çarptı.
Gürültü nedeniyle panik yaşayan site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye personelince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.