150 yıllık mengenede sıkılan şeker kamışlarının "pekmez" yolculuğu

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde yaşayanlar, geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri şeker kamışlarını imece usulü toplayıp 150 yıllık mengenede sıkarak pekmeze dönüştürüyor.

Altunçay köyü sakinleri, her yıl arazilerine ektikleri şeker kamışlarının hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde aileleri ve komşularıyla bir araya gelerek arazilerine giden köylüler, bağ bıçağıyla kestikleri şeker kamışını traktörlere yüklüyor.

Traktörlerle meydana taşınan şeker kamışlarının, köyde dört nesildir kullanılan 150 yıllık mengenede sıkılarak suyu çıkarılıyor.

Daha sonra süzgeçten geçirilen şeker kamışı suyu kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

- "Atalarımızdan öğrendiğimiz gibi şeker kamışı yetiştiriciliği yapıyoruz"

Köylülerden Hasan Devrim, AA muhabirine, hasattan elde ettikleri şeker kamışlarının suyundan pekmez yaptıklarını söyledi.

Köyde yıllardır atalarından öğrendikleri gibi şeker kamışı yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Devrim, "Şeker kamışını her sene arazilerimize ekiyoruz. İmece usulü de toplayıp bir gelir elde etmek için değil, kendimiz için işlemden geçiriyoruz. Evlerimizde işlemi bittikten sonra pekmez yapıp saklıyoruz. Yıl içinde de tüketiyoruz." dedi.

- "Annemin tavsiyesi üzerine yıllardır yapıyoruz"

Kadriye Koşan da annesinin tavsiyesi üzerine faydaları dolayısıyla yıllardır şeker kamışı yetiştirdiklerini anlattı.

Şeker kamışı hasadının zor olduğunu, bu nedenle ürünü imece usulü topladıklarını aktaran Koşan, "Başka türlü yapamıyoruz. Mecbur imece usulü olmak zorunda, ağır bir iş olduğu için. Organik bir bitki, kışın çok güzel oluyor. Sabah kahvaltılarında tüketiliyor. Dedelerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Şifalı olduğu için ve değeri de önemli seviyelerde olduğun için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





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