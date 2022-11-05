Düzce'de bisikletliler, lösemiye dikkati çekmek için pedal çevirdi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek için bir araya gelen grup, bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği, LÖSEV ve kentteki bir okul tarafından organize edilen etkinlikte bisikletliler, farkındalık oluşturmak amacıyla Anıtpark Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinlik sırasında sık sık durarak vatandaşlara kök hücre bağışının önemini anlatan broşürler dağıtan grup üyeleri, lösemi hakkında halkı bilgilendirdi.

Grup üyeleri, etkinliğin sonunda bisikletleriyle "LÖSEV" koreografisi oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine, bisiklet turunun farkındalık oluşturmak için yapıldığını söyledi.

Tur sırasında vatandaşlara kök hücre bağışının önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Cicu, "Kök hücre konusunda vatandaşları bilinçlendirdik. Türk Kızılaya giderek kan bağışında bulunmanın önemini anlattık. Etkinlikte 100'ü aşkın katılım vardı, üyelerimiz, üniversite öğrencilerimiz, okullar, LÖSEV ve gönüller vardı. Bu konuda duyarlılığın artmasını diliyoruz." diye konuştu.

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