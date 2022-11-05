Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

D-010 kara yolu Akçakoca-Ereğli bağlantı yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 SD 119 plakalı otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Fındık bahçesine düşen ve ters dönen otomobildeki 3 kişi, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.









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