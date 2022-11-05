Düzce'de seyir halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Veysel G. idaresindeki 81 AT 215 plakalı panelvanın, Yığılc-Düzce kara yolunda seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücüye, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu görevlileri yardım etti. Görevliler yangına, istasyonda bulunan yangın tüpleriyle müdahale etti.
Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Müdahale sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
Sürücü Veysel G., araçtan bir anda dumanların yükseldiğini belirterek, "Dumanları görünce hemen sağa çektim. Yangın neden başladı ben de bilmiyorum. Sağ olsunlar çevredeki vatandaşlar olay büyümeden müdahale etti." dedi.
Öte yandan, aracın alev alması ve çevredekilerin yangına müdahalesi iş yeri kamerasınca görüntülendi.