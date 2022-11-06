Düzce'de bir tırda variller içerisinde 11 kilogram uyuşturucu bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir tırda, variller içerisine gizlenmiş 11 kilo 816 gram kubar esrar ele geçirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın talimatları doğrultusunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi geçişinde M.N.B'nin kullandığı tır durduruldu. Aramada, aracın dorse kısmındaki eşya saklama bölgesinde 2 varil içerisinde 11 kilo 816 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Şüpheli M.N.B hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.



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