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DÜZCE (AA) - Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

N.S idaresindeki 81 ES 441 plakalı otomobil, Boğaziçi Beldesi, Ballar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.S ve H.S yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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