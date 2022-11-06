Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerine hazan renkleri arasında dinlenme fırsatı sunuyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı içerisinde bulunan Gölyaka Kültür Park'a gelenler, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında doğanın tadını çıkarıyor.

İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağaçları, sonbaharla birlikte yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Parkı ziyarete gelenler, sonbaharın güzellikleri arasında dolaşıp dinlenme imkanı buluyor.

Sık ağaçların bulunduğu park, hazan mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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