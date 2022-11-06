Gönüllü gençler huzurevi sakinlerinin yüreğine dokunuyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de gönüllü gençler "Oyun bahane sohbet şahane" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ziyaret ettikleri huzurevi sakinleriyle sohbet ediyor, birlikte geleneksel zeka oyunları oynuyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nde gençlerle huzurevi sakinlerini buluşturmak amacıyla yaklaşık bir ay önce "Koca Çınarlarla Öğreniyoruz" projesi hayata geçirildi.

Gençlik lideri Ramazan Günoğlu öncülüğünde bir araya gelen 200 gönüllü genç, proje çerçevesinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Muharrem Sancaklı Huzurevi'ni her hafta 20-25 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak ziyaret ediyor.

Bir araya geldikleri ileri yaştaki vatandaşlarla geleneksel zeka oyunları oynayan gençler, onlarla sohbet ederek, gönüllerine dokunuyor.

Projenin, kentteki 4 huzurevi daha dahil edilerek genişletilmesi amaçlanıyor.

- "Yeni bir şey öğrenmek hangi yaşta olursa olsun keyif veriyor"

Gençlik lideri Ramazan Günoğlu, AA muhabirine, gönüllü gençlerle huzurevine haftada bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşlılarla hem sohbet ettiklerini hem de birlikte geleneksel zeka oyunları oynadıklarını, bilmeyenlere de bu oyunları öğretmeye çalıştıklarını anlatan Günoğlu, "Yaşlıların keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla huzurevimizi ziyarete geldik. Huzurevi ziyaretlerimizi çok sık yapıyoruz. Sohbet etmek çok güzel oluyor. Oyunlarla da yaşlılarımızın beyinlerini zorlamalarını sağlıyoruz." dedi.

Günoğlu, yaşlıları ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını, bu ziyaretlerin huzurevi sakinlerini de mutlu ettiğini belirtti.

"Yeni bir şey öğrenmek hangi yaşta olursa olsun kesinlikle keyif veriyor. Yaşlılarımızın zeka oyunlarında bizi yendiği de oluyor ama biz de onları yeniyoruz." diyen Günoğlu, ziyaretlerin keyifli bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

- "Çok güzel vakit geçiriyoruz"

Huzurevinde kalan 71 yaşındaki Zeynep Göker de gençlerle vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirterek, "Onlarla bir arada olunca 'Acaba genç miyiz yoksa yaşlı mıyız?' diye şaşkınlık yaşıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor. Bir yaşlının arayıp da bulamayacağı bir şey açıkçası." ifadelerini kullandı.

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