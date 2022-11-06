Düzce'de yolcu minibüsü ile çimento silobas'ı çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de çimento silobas'ı ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Selçuk C. idaresindeki 81ABZ 528 plakalı yolcu minibüsü Düzce Yığılca bağlantı yolunda henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve aynı yönde seyreden çimento silobası ile çarpıştı.



Kazada, çarpmanın etkisiyle, minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Belli, Selda Canseverli, Uğur Şahin, Ümit Mazlum, Asiye Kartal ve Aysel Erdoğan yaralandı.

Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan silobas sürücüsü için arama çalışması başlattı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.









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