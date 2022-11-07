Batı Karadeniz bağlantı yolunda dağların yamaçları sisle kaplandı

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DÜZCE (AA) - D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda dağların yamaçlarını kaplayan sis havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde yolun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

Dağların yamaçları sisle kaplanırken, sürücüler sis altındaki manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

Sisle kaplanan yamaçlar havadan da görüntülendi.

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