Yığılca Aile Destek Merkezi kursiyerlerinden tekstil fabrikasına ziyaret

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DÜZCE (AA) - Yığılca Aile Destek Merkezinde dikiş kursuna katılan kadınlar, tekstil fabrikasını ziyaret ederek üretim bandını inceledi.



Kursiyerlere ziyarette, Merkez Koordinatörü Seda Çelik ile kurs uzman öğreticileri Kader Uğurlu ve Nihal Yağız eşlik etti.



Yurt dışına ihraç edilen iş güvenliği yeleklerinin üretildiği bantta üretim sürecini baştan sona inceleyen kursiyerler, daha önce Aile Destek Merkezinde kurs alıp fabrikada işe başlayan kadınlardan da yaptıkları işler hakkında bilgi aldı.

Çelik, yaptığı açıklamada, merkezde aynı dönemde 36 kursiyerin meslek edindirme kurslarına katılabildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:



"Aile Destek Merkezimiz, kadınlarımızın mesleki eğitim kurslarına katılarak çalışmak istemeleri durumunda tekstil ürünleri üreten fabrikalar ve üretim merkezlerinde çalışmalarına olanak sağlayan, kadınlarımızın sosyal, psikososyal ve kültürel gelişimlerine yönelik eğitimlerden faydalanabildiği çok güzel bir merkez. Bu üretim merkezine yaptığımız ziyarette ise meslek edindirme kursları tamamlandığında kursiyerlerimizin sektördeki çalışma şartlarını ve yapacakları işler hakkında bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Kursiyer Zekiye Öztürk de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri güzel ve sıcak ortamda bulunduklarını ifade ederek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret, sektörde bizi nelerin beklediği, çalışma şartları ve iş güvenliğiyle ilgili ne gibi tedbirler alındığı hakkında bilgi sahibi olmamıza vesile oldu. Bizlere bu imkanları sunan devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretin ardından kursiyerler, üretim merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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