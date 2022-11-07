Düzce'de ağaca çarpan vinç yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yoldan çıkarak ağaca çarpan vinç yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Hüseyin B. yönetimindeki 41 UM 780 plakalı vinç yüklü tır, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisinde yoldan çıktı.

Yol kenarındaki beton blokların ardından tarla girişindeki ağaçlara çarparak durabilen tırın sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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