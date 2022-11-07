Düzce'de mantardan zehirlenen baba öldü, eşi ve gelininin tedavisi sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan aynı aileden bir kişi öldü, durumları ağır olan 2 kişinin tedavileri devam ediyor.
Yeni Mahalle'de yaşayan Yusuf (54), eşi Emine (51) ve gelini Tuğba Yavuz (32), ormanlık alandan topladıkları mantarı yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf Yavuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi ve gelininin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.