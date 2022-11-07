Düzce'de tek katlı ev ve samanlık yandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan yangında samanlık ve tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çamköy Mahallesi 3145. Sokak'ta Öztürk Kaçmaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın yanındaki tek katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine adrese giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.

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