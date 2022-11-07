Düzce'de iki motosiklet çarpıştı, sürücüler ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Onur Tunca idaresindeki 81 AJ 503 motosiklet, Konuralp Mahallesi 504 Sokak'ta ilerlediği sırada kaldırımdan yola çıkan Yunus Emre Erdoğan yönetimdeki 34 EA 3831 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yola düşerek sürüklenen her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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