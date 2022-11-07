Düzce'de mantardan zehirlenen gelinin İstanbul'daki tedavisi sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve kayınpederi ile kayınvalidesini kaybeden gelinin İstanbul'daki tedavisi devam ediyor.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesi veren gelin Tuğba Yavuz'un sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, Düzce'de 40 günde 29 kişinin mantardan zehirlendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mantar zehirlenmelerinin önüne geçmenin tek yolunun marketlerde satılan kültür mantarını tüketmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bir zehirli mantarın yemeğe karışması bütün aileyi etkiliyor. Diğer illerimizde de vefat eden vatandaşlarımız oldu bu süreçte. Çok güçlü zehri var; karaciğer yetmezliği ve ölümle sonuçlanan durumlar oluyor. Vatandaşlarımız, dağda oluşan mantarların yerine marketlerde bulunan mantarları tüketsinler." dedi.

- "Doğada yetişen mantarları tüketmeyin"

Paketteki mantarların pişirilmeden önce yıkama ve temizlik işlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, mantarın üzerindeki mikroorganizmaların da zehirlenmelere neden olabileceğine işaret etti.

Yılmaz, mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesi duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi veya 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayarak yardım isteyebileceklerini, doğada yetişen mantarların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Yusuf (54), eşi Emine (51) ile gelini Tuğba Yavuz (32), 5 Kasım'da ormanlık alandan topladıkları mantarı yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesine başvurmuş, mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, ertesi gün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Yusuf Yavuz, 6 Kasım'da, eşi ise dün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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