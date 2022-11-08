Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kültür Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi'nde İlgez D. ve kimliği belirsiz bir kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada İlgez D. başından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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