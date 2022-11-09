Düzce'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde S.T'ye ait traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden hırsızlığı N.İ, H.T, M.N. ve N.K'nin yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin Sakarya'da yaşadıkları bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheli M.N. ve H.T'yi yakaladı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma yürüten ekipler, Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaptıkları ortak operasyonla N.K'yi Kemaliye köyünde gözaltına aldı.

Köydeki ormanlık alanda ele geçirilen çalıntı traktör, daha sonra sahibine teslim edildi.

Hakkında 3 farklı suçtan yakalama kararı bulunan N.K'nin işlemleri sürerken, diğer şüpheli N.İ'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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