Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de huzur operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte çeşitli suçlardan aranan, üzerinde ruhsatsız silah, esrar veya uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı huzur operasyonları yapıldı.



Operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 14 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 135 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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