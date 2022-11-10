Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Yığılca, Akçakoca ve Kaynaşlı'da törenle anıldı.

Yığılca ilçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Emniyet Amiri Taner Yayla, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Topuz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, Atatürk'un ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Yığılca İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti. Program sonunda şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

- Akçakoca

Akçakoca ilçesinde Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program son buldu.

Anma etkinliği, Öğretmenler Evinde düzenlenen programla devam etti. Etkinlikte öğrenciler şiir dinletisi sundu, kompozisyonlar okudu.

- Kaynaşlı

Kaynaşlı Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Birol Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anma etkinliği, Kaynaşlı Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından hazırlanan programla devam etti.

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