Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Yığılca, Akçakoca ve Kaynaşlı'da törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Yığılca, Akçakoca ve Kaynaşlı'da törenle anıldı.

Yığılca ilçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Emniyet Amiri Taner Yayla, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Topuz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, Atatürk'un ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Yığılca İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti. Program sonunda şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

- Akçakoca

Akçakoca ilçesinde Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program son buldu.

Anma etkinliği, Öğretmenler Evinde düzenlenen programla devam etti. Etkinlikte öğrenciler şiir dinletisi sundu, kompozisyonlar okudu.

- Kaynaşlı

Kaynaşlı Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Birol Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anma etkinliği, Kaynaşlı Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından hazırlanan programla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 6 zanlı ...
Düzce'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) DÜZCE?DE, EKİM VE KASIM AYLARINDA 29 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE?DE, EKİM VE KASIM AYLARINDA 29 KİŞİ ...
Düzce´de, ekim ve kasım aylarında 29 kişi mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Düzce´de, ekim ve kasım aylarında 29 kişi mantardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.