Düzce ve Karabük'te öğrenciler koreografiyle Atatürk'ü andı

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DÜZCE/KARABÜK (AA) - Düzce ve Karabük'te öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında koreografiyle anma etkinliği gerçekleştirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Mustafa Açıkalın Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan "09.05" şeklini oluşturdu.

- Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Kalaycılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri de okulun bahçesinde "10 Kasım" ve "1938" koreografisi oluşturdu.

Öğrenciler, gösteri bitiminde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.





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