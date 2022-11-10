Düzce Valisi Atay'dan 12 Kasım Düzce Depremi mesajı

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında, Düzce'nin 23 yıl önce, 86 gün arayla iki büyük depremi yaşadığını belirtti.

Yaşanan felaketin yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasına, zarar görmesine neden olduğunu hatırlatan Atay, "12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde, bir kez daha bu derin hüznü ve 23 yıldır acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Deprem Bölgeleri Haritasına göre, yurdumuzun yüzde 92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, ilimizin de deprem tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi ve Düzce Depremi ile tedbirler artırılmış, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Atay, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı", 2022 yılını ise "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçeve de farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek adına, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde (AFAD) ülkemizde ilk kez eşzamanlı olarak, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla tarihte, elim olarak bilinen hepimizin ciğerlerinin kavrulduğu Düzce Depremi'nin yıl dönümü olan 12 Kasım saat 18.57'de 'çök- kapan -tutun' deprem tatbikatı yapılacaktır. Bu tatbikatla toplumuzun her bir bireyine, insanımıza, tüm kurumlarımıza, her an bir afetle karşı karşıya kalabileceğimizi ve bunun için hazır olmamızın gerekliliğini ifade etmekteyiz. Ülkece hem yapısal hem de insani reflekslerimiz bu nokta da önem arz etmektedir. Bu vesileyle tüm Düzceli vatandaşlarımızın evde, dışarda, iş yerinde nerede olurlarsa olsunlar yapılacak olan Türkiye Tatbikatına destek vermelerini istirham ediyorum. Güzel ilimizin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara sağlıklı, mutlu, hayırlı ömürler diliyorum."

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