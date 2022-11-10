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Düzce'de hırsızlık suçlamasıyla aranan şüphelilerden 2'si Bursa'da yakalandı

AA

Düzce'de hırsızlık suçlamasıyla aranan şüphelilerden 2'si Bursa'da yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheliden 2'si Bursa'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerden para ve ziynet eşyası ile bir polisin beylik silahının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2'si kadın 4 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin Bursa'ya gittiğinin belirlenmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kadın şüpheliler E.N.B ile G.U'yu yakalandı.

Adreste yapılan aramada bir miktar çalıntı ziynet eşyası ile beylik tabancası ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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