Anadolu Otoyolu'nda devrilen tomruk yüklü kamyon nedeniyle trafik aksadı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tomruk yüklü kamyon trafiği aksattı.

Erkan Yirmibeş idaresindeki 07 ANZ 016 plakalı tomruk yüklü kamyon Anadolu Otoyolu, Düzce kesimi, Ankara istikameti, Otluoğlu mevkisinde devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken otoyolda trafik aksadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafik akışını 2 şeritten sağladı.

Kaza nedeniyle otoyola dökülen araç parçaları temizlendikten sonra trafik normale döndü.



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