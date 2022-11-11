AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "Düzce Depremi" mesajı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak ömür geçse de unutulmayacak bir acı yaşadığını belirtti.

O dönem 3 ay arayla 2 büyük depremle sarsılan Düzce'nin yıkıntıların arasından yeniden kurulmuş olsa da acıların halen taze olduğuna işaret eden Keşir, "17 Ağustos Marmara Depremi'nin yaralarını sarmaya çalışırken 12 Kasım 18.57'de yaşadığımız 30 saniyeyle hayat durdu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu. 845 hemşehrimizi kalbimize gömdük. 49 bin 48 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Keşir, depremde 6 bin 444 bina, 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yerinin ağır, 5 bin 506 bina, 10 bin 968 konut ve 2 bin 573 iş yerinin orta, 9 bin 433 bina, 13 bin 70 konut ve 1606 iş yerinin az hasarlı olarak tespit edildiğini aktararak, şehrin yarısından fazlasının zarar gördüğü deprem sonrası bina stokunda hızlı bir iyileştirme sürecine girildiğini, sonradan yapılanlarla yüzde 75 oranında yenilenme sağlandığını, ülkeye örnek bir dönüşüm yaşayan Düzce'nin depreme en hazır illerden biri olma özelliği taşıdığını anlattı.

- "Deprem tatbikatına tüm vatandaşlarımızın katılması, beklenen faydayı artıracaktır"

AK Parti hükümetleri döneminde şehrin yeniden inşası için seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

" İlimizin 2 bin 800 kilometre olan yol ağının 1540 kilometresini nitelikli hale getirdik. Grup köy ve köy yollarımız sıcak asfaltla kaplandı. Düzce artık ilçelerinin tamamında doğal gaz kullanılan iki ilden biri. Öte yandan depremde yerle bir olan sağlık altyapısını güçlendirmek için adımlar attık. Yıkılan Düzce Devlet Hastanemizi yeniden inşa ettik. Yığılca, Kaynaşlı, Gümüşova, Gölyaka, Çilimli devlet hastanelerimiz ile ihtiyaç duyulan her bölgede sağlık tesisleri ve 112 sağlık istasyonları açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İhtiyaç alanlarına yönelik doktor ve sağlık çalışanı atamalarıyla da hizmet kalitesini artırmaya devam ediyoruz."

Keşir, şehrin deprem kuşağında olduğu bilinciyle depreme hazır olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da şehrimizde düzenlenecek tatbikatın bu noktada farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tüm yurtta eş zamanlı yapılacak 'çök-kapan-tutun' deprem tatbikatı önemli. Tatbikata tüm vatandaşlarımızın katılması, beklenen faydayı artıracaktır. Bu vesileyle depremlerde kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet, geride yaralı kalan yüreklere sabır diliyorum. Rabbim tüm afetlerden korusun."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.