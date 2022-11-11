Düzce'de fidanlar toprakla buluşturuldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Musababa köyü mevkisinde düzenlenen törende, Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında 5 bin fidan dikimi yapıldı.

- Yığılca

Yığılca'da 3 dönümlük araziye, 3 farklı türde yaklaşık 300 fidan dikildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, dikilen fidanların geleceğe nefes olacağını belirterek, "81 ilde, 2023 noktada, 3 saat içerisinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu bölgede bizler de fidan dikimini tamamladık." diye konuştu.

- Akçakoca

Akçakoca Orman İşletme Şefliği tarafından Altunçay köyünde düzenlenen törende, Kaymakam Mustafa Can ve katılımcılar 500 tıbbi aromatik bitki fidanı dikimi yaptı.

Burada köylü kadınlar, gözleme ve yufka açarak etkinliğe katılanlara ikramlarda bulundu.

Akçakoca bölgesinde yıl içerisinde 70 bin tıbbi ve aromatik bitki dikimi yapıldığı belirtildi.

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