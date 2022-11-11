Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

DÜZCE (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, Alemdar Sokak'ta partisinin il binasının açılışını yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Özdağ, daha sonra partisi tarafından Akçakoca ilçesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Göç Politikası" paneline katıldı.
Bir öğrencinin "6'lı masa ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Özdağ, şunları kaydetti:
"Biz Mansur Yavaş'ın 6'lı masa tarafından aday gösterilmesini talep ettik. Gündeme getirdik. Ama bu doğrultuda 6'lı masadan bir karar çıkmadı. Çıkacak mı? Pek zannetmiyorum. Muhtemelen 6'lı masa dağılacak. Oraya doğru gidiyor. Peki Mansur Yavaş, 6'lı masa dışında bir yerden aday olur mu? Kendisinden gelen açıklamalar, aday olmayacağı doğrultusunda."
Özdağ, panelin ardından üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.