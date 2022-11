Türk Kızılayın "Eşyalarım Bana Tehlike Değil" projesi Düzce'den başlatıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 23. yılında, Türk Kızılay tarafından farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Eşyalarım Bana Tehlike Değil" projesine start verildi.

Proje kapsamında, depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesinde 3 oğlunu kaybeden Nazmi Diner'in Eskiköy'deki evinde, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer'in de katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet ve Lojistik Merkezi ve gönüllü Kızılay ekiplerince evdeki eşyalar aparatlarla duvara sabitlendi.

Başta İstanbul olmak üzere Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da 27 şube başkanlığı tarafından belirlenen 270 hanede "eşya sabitleme aparatı" dağıtımı ve eşyaların montajının yapılacağı projeyle olası bir depremde insanların evlerindeki eşyalardan zarar görmemesi ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması amaçlanıyor.

- "Afetlere her an hazır olmalıyız"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine, 1999 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Eşyalarım Bana Tehlike Değil" projesine Kaynaşlı'dan başladıklarını belirten Altan, olası bir depremde eşyaların insanlara zarar vermesini önlemek amacıyla duvara sabitleme ve aparat dağıtımı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Altan, afetlere her an hazır olunması gerektiğini vurgulayarak, "Afetlerden etkilenmemek için her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Bu tedbirlerden biri de evimizde bulunan eşyaların sabitlenerek tehlikenin bertaraf edilmesi." dedi.

