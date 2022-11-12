Düzce'de depremin izleri fotoğraf sergisinde

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DÜZCE (AA) - Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen sergide, Kıdıman'ın çektiği fotoğraflar ve biriktirdiği gazete kupürleri yer alıyor.

Sergi, her yıl deprem etkinlikleri kapsamında izlenime sunuluyor.







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