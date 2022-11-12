AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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DÜZCE (AA) - 12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", depremin merkez üssü Düzce'de gerçekleştirildi.

Depremin 23. yılı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda Düzce Valiliği tarafından hazırlanan alanda tatbikata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Düzce'nin de aralarında bulunduğu 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) canlı bağlantının yapıldığı etkinlikte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu videokonferans aracılığıyla vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu'nun söz verdiği Düzce Valisi Cevdet Atay, üzerinden 23 yıl geçen depremde hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Tatbikatın, Düzce depreminin yaşandığı saatte tüm Türkiye'de yapılmasının kendileri için önem arz ettiğini belirten Atay, "Deprem saatinde düzenlenen tatbikata tüm Düzce hazırdır." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise depremin üzerinden geçen yıllara rağmen acıların taze olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesiyle devam eden etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı platformda yayınlandı.

Depremin meydana geldiği saat 18.57'de diğer illerle eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı gerçekleştirildi.

Etkinliğine, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Belediye Başkanı Faruk Özlü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kentte genelinde vatandaşlar, camiler, evler, alışveriş merkezi ve çay ocakları gibi alanlarda tatbikata katıldı.

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