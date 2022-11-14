Batı Karadeniz ormanları sonbaharın güzelliklerini sergiliyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan ormanlar, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle yüksek kesimlerde yer alan Dipsizgöl, Altunköy ve Tavak köylerindeki ormanlar, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Renk cümbüşünün oluştuğu ormanlarda, sonbaharın eşsiz güzellikleri yaşanıyor.

Kayın, gürgen ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgeye gelenler, eşsiz manzara karşısında temiz hava alıp piknik yapabiliyor.

Güz renkleri arasında yolculuk yapma imkanı da sunan ormanlardaki sonbahar güzelliği, dronla da görüntülendi.

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