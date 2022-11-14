Düzce'de bitkisel atık yağ denetimi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bitkisel yağ kullanımının yoğun olduğu işletmelerde atık yağların mevzuata uygun bertaraf edilip edilmediğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin, atık yağ tutucu gibi ekipmanlara sahip olup olmadığı, atık yağların kaynağından ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve lisanslı toplayıcı firmalar aracılığıyla uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını kontrol etti.

Ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından devralınan bitkisel atık yağları denetleme yetkisi kapsamında, işletmelerdeki bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve kanalizasyona dökülmemesi konusunda işletmeleri de uyardı.

İşletmelerin çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını, yapmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulunuldu.

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