Düzce'de otomobilden ateş açıp 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilden ateş açması sonucu 1 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta dün yolda yürüyen Cüneyt K'nin otomobilden ateş açılması sonucu bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelinin S.T. olduğunu belirledi.

Zanlının Merkez ilçesi Yayakbaşı köyündeki dağ evinde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

S.T'nin emniyetteki ifadesinde, silahlı saldırıyı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, yaralı Cüneyt K'nin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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