Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Göksel Çalışkan idaresindeki VS-HC-81 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan, kullanıcısının ismi öğrenilemeyen elektrikli motosiklet D-100 kara yolu Çerkez Taşköprü kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Nigar Çalışkan, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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