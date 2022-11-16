Batı Karadeniz'de sonbahar renkleri arasında yolculuk

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, sonbahar renkleri arasında sürücülere tabiatın güzelliğiyle yolculuk etme fırsatı sunuyor.

Doğal kaynak suları ile çınar, gürgen, çam ve kestane ağaçlarının Karadeniz iklimini hissettirdiği yolda sürücüler, yolculukları boyunca sonbaharın farklı tonlarıyla oluşan güzel manzarayı izleyebiliyor.

Doğanın her tonunun hakim olduğu yaklaşık 34 kilometrelik yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde oluşan renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekiyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik dronla da görüntülendi.

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