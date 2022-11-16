Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Hasan Ali Bulut idaresindeki 81 FC 575 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey mevkisinde, önünde seyreden Cemal G'nin kullandığı 7800-HVZ plakalı tıra çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bulut, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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