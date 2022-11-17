Düzce'de, yaban hayvanları için yabani meyve fidanları dikildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların yerleşim yerlerine inmelerinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara 175 yabani meyve fidanı dikildi.

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışma kapsamında kentin muhtelif alanlarına 175 adet yabani elma, erik, kızılcık ve kuşburnu fidanının dikildiği ifade edildi.





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