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DÜZCE (AA) - Düzce'de "Güçlü Türkiye'nin 100. Yılına Doğru Mavi Vatan-Libya ve Ukrayna Politikaları" sempozyumu düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Düzce İl Temsilciliği tarafından Avni Akyol Konferans Salonu'ndaki sempozyuma, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (DEGD) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı konuşmacı olarak katıldı.

Yaycı, "Güçlü Türkiye'nin 100. Yılına Doğru Mavi Vatan-Libya ve Ukrayna Politikaları" konusundaki konuşmada Türkiye'nin bölgedeki stratejik çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Etkinliğe, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ile vatandaşlar katıldı.





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