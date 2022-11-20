Batı Karadeniz'de tezgahlar balıklarla şenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun azalmasıyla tezgahları, hamsi, çinekop, barbun, istavrit ve zargana süsledi.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da bol palamut sezonu geçiren balıkçılar, balığın azalmasıyla başka türlere yöneldi.

Tezgahlarda şu anda en çok tercih edilen balık çeşitleri arasında hamsi, çinekop, barbun, istavrit ve zargana yer alıyor.

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla uğraşan Murat Birinci, AA muhabirine, tezgahları yaklaşık 7-8 balık türüyle süslediklerini söyledi.

Palamudun azalmaya başladığını dile getiren Birinci, "Hamsinin yanı sıra çinekop, barbun gibi çeşit balıklar var. Daha çeşit balıklar da gelecek. Palamut yavaş yavaş bitti diyebiliriz. Hamsi çıkmaya başladı; az ince ama yakında irileşir, fiyatları da uygun. Dün kilosunu 15 liraya sattık, bugün 30 lira. Piyasa şu anda iyi." dedi.

Fiyatların kendilerini ve vatandaşı memnun ettiğini belirten Birinci, bu sene balık açısından umutlu olduklarını kaydetti.

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