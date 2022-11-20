Düzce'de fındık bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün fındık bahçesinde devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Davutağa köyünde traktörüyle fındık bahçesine giden Yusuf Ziya K. (55) idaresindeki 54 PB 683 plakalı traktör, eğimli arazide yaklaşık 40 metre yükseklikten devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa kadar taşıdı.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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