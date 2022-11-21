Düzce'de samanlık ve evin deposu yandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de samanlıkta çıkan ve 3 katlı evin deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde Basri K'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, samanlıktaki 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı. Hızla büyüyen yangın bitişikte bulunan inşaat halindeki 3 katlı evin deposuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Çalışmalar sırasında depodaki mutfak tüpü de patladı. Ekiplerce söndürülen yangında samanlık ve evin birinci katındaki deposu kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelerek bilgi alan Vali Cevdet Atay, bina sahibine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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