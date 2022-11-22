Düzce Valisi Atay, Akçakoca'da yaralı askeri ziyaret etti

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde eylülde keşif görevi sırasında EYP patlaması sonucu yaralanan sözleşmeli er Hüseyin Uyucu'yu ziyaret etti.



Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile askerin babaevine gelen Atay, Uyucu'ya ve ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Vali Atay, yaralanan Uyucu'nun tüm ihtiyaçlarını yerine getireceklerini aktardı.

İki haftalık ev istirahatinde bulunan Uyucu'nun Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki (GATA) tedavisine devam edileceği öğrenildi.



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